Власти Москвы ответили на сообщения об очередях в поликлиниках

Москва, 18 мая. Столичный департамент здравоохранения проверил информацию о том, что в поликлиниках образовались очереди при проведении ИФА-тестов.

В ведомстве отметили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Скопление людей подтвердилось только в двух учреждениях из тридцати. Они связаны с тем, что многие пациенты пришли раньше назначенного времени.

Депздрав решил поменять график приема и увеличить «окна» между записью москвичей. При входе в больницы сделали специальную разметку с шагом в 1,5 метра.

Всем посетителям выдают бахилы, маски и перчатки, на входе ведется проверка температуры тела. Всех пациентов с симптомами ОРВИ отправили сделать тест на коронавирус.

Скорость приема одного пациента на тестирование не превышает 30 минут, пишет издание РИАМО. Столичные власти напомнили методы утилизации масок. Их нельзя сразу выбрасывать в мусорный контейнер.

Все маски и перчатки следует сложить в пакет и герметично закрыть. Через три дня пакет можно выбросить в серый контейнер со смешанным мусором. Специалисты полагают, что такой способ утилизации является самым безопасным.