Только у девяти процентов медиков в Подмосковье выявили коронавирус

Москва, 18 мая. Всего у девяти процентов медиков в Подмосковье выявили коронавирус, сообщила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

Шестнадцать человек, у которых был подтвержден коронавирус, скончались. Правительство РФ подготовило страховые выплаты для семей погибших медработников.

По словам Стригунковой, в Подмосковье с COVID-19 борются 22,5 тысячи врачей и медперсонала. Им помогают студенты медицинских вузов. Помогают коллегам и медики из других российских регионов, пишет РИАМО.

В московском регионе ситуация с вирусом пока неблагоприятная. Эпидемиологи Роспотребнадзора контролируют распространение инфекции. Они собираются оперативную информацию и делают выводы на основе цифр.

Власти отметили, что в регионе растет число выздоровевших пациентов. У них выработались антитела к коронавирусу, многие готовы сдать плазму крови, чтобы передать ее на лечение больных в тяжелом состоянии.

Лечение плазмы показало себя довольно успешным, однако этот метод не всегда помогает пациентам в критическом состоянии. В Москве готовятся провести масштабное тестирование на коронавирус с помощью ИФА-анализа. Этот опыт могут масштабировать и на другие регионы страны.