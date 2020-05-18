Более 1400 москвичей выздоровели от коронавируса за сутки

Москва, 18 мая. Еще 1423 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Власти Москвы заметили рост числа вылечившихся горожан. Это связывают с профессионализмом врачей и работой по созданию необходимых условий для выздоровления пациентов.

Москва по-прежнему возглавляет список регионов РФ с наибольшим числом случаев коронавируса. Медики начали программу лечения пациентов плазмой крови переболевших горожан.

Такая методика уже показала положительные результаты. Всех доноров стимулируют материально. Параллельно в столице запускается ИФА-скрининг, который выявляет наличие антител к COVID-19.

По словам экспертов, наличие антител даст москвичам возможность вернуться к нормальной жизни. Коронавирус для них больше не опасен. Массовое тестирование на антитела начнется в ближайшее время.

Уже сейчас лаборатории способны обработать до полумиллиона проб крови в неделю. Такие объемы помогут быстро охватить все население города.