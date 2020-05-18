Более 26 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье

Москва, 18 мая. Власти Подмосковья с момента ввода пропускного режима выдали более 26 млн цифровых пропусков, сообщили в министерстве информационных технологий региона.

Свыше 18 млн пропусков выдали через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». В Московской области пропуск выдается работающим жителям и тем, кто ездит в больницу, на поездки в иных целях, пишет РИАМО.

В Москве в ближайшее время запускается тестирование на антитела к коронавирусу. По мнению экспертов, это поможет властям увидеть реальную картину с COVID-19.

ИФА-скрининг является одним из эффективных методов узнать состояние иммунитета к вирусу у большой группы людей. Столичная система здравоохранения может за неделю сделать 500 тысяч тестов.

Сдать анализ предлоожили в ближайшей поликлинике, результат покажет, болел ли человек коронавирусом. Возможно, москвич, обратившийся к медикам, узнает о своей болезни, поскольку у многих симптомы не проявляются. По предварительным оценкам, у 40% горожан болезнь протекает бессимптомно.