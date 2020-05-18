Синоптики предупредили москвичей о дождях и шквальном ветре

Москва, 18 мая. Шквальный ветер и дождливая погода ожидается в московском регионе в понедельник, сообщили синоптики.

Ветер подует с западной стороны со скоростью до 17 метров в секунду. Днем пройдет дождь, температура воздуха в Москве составит 8-12 градусов тепла.

В Подмосковье будет немного теплее — столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла, пишет РИАМО. Специалисты предупреждают, что на этой неделе дождливыми будут четыре дня, солнечная погода ожидается только во вторник и субботу.

Метеорологи напоминают, что майская погода очень переменчивая. Она может вернуться к апрельским значениям или быть жаркой как в июне.