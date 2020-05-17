Собянин поблагодарил учителей и пожелал удачи выпускникам

Москва, 17 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил учителей за работу в дистанционном формате, об этом он написал на странице «Вконтакте».

Для всей России учебный год выдался непростым. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией школам пришлось перейти на онлайн-обучение. По словам Собянина, все интернет-ресурсы для школьников будут работать.

«Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на удаленке и проявили большое терпение», — написал градоначальник.

Собянин выразил уверенность, что учащиеся соскучились по школе. А тем, кто в этом году будут поступать в вузы, он пожелал удачи.

В Минпросвещения России сообщили, что в этом году сроки ЕГЭ перенесли на неопределенный срок. Российские власти отмечают, что здоровье абитуриентов очень важно, но государственный экзамен отменять не планируют.

Некоторые эксперт полагают, что ЕГЭ проведут не раньше июля. Этой точки зрения придерживается сенатор Лилия Гумерова. А глава Национального родительского комитета Ирина Волынец не исключила перенос экзамена на осень.