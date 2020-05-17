Бензовоз и контейнеры загорелись в Подмосковье

Москва, 17 мая. Бензовоз и три контейнера загорелись в подмосковном городе Дзержинский, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло вечером 17 мая в промзоне, огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в небо в поднимается густой черный дым. Информации о пострадавших пока нет. По данным СМИ, спасатели запросили из Москвы дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар, который охватил одну квартиру и несколько соседних балконов. Как выяснилось, в квартире, которая пострадала больше других, жил знаменитый советский актер Георгий Бурков.

Еще один крупный пожар произошел на Сахалине, где мужчина сжег квартиру супруги во время медового месяца.