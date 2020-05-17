Воробьев объявил о частичном смягчении карантинных мер в Подмосковье

Москва, 17 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о смягчении карантинных мер с 18 мая. Речь идет о возобновлении работы промышленных предприятий.

С понедельника начнется работа на стройках, откроются объекты жилищно-коммунального комплекса. Воробьев обосновал решение властей региона.

По его словам, ограничения снимаются из-за снижения коэффициента распространения коронавируса. В больницах региона 65% койко-мест свободны, а большой объем тестирования позволяет прервать цепочку распространения COVID-19.

Послабления сделаны, чтобы предприятия региона снова заработали. Это первые шаги на пути восстановления экономического потенциала Московской области.

Воробьев уверен, что пока расслабляться рано. Именно поэтому система цифровых пропусков продолжает действовать. Чтобы ситуация была стабильной, жителям Подмосковья необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.