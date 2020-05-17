Число пациентов с коронавирусом росло в подмосковных больницах на 150 в день

Москва, 17 мая. Общее число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в подмосковных клиниках, на неделе росло в среднем на 150 в день, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее глава Подмосковья сообщал, что в регионе сохраняются достаточно высокие темпы госпитализации — от 600 до 750 человек в день. При этом, отметил он, активно стали выписывать пациентов.

«На койки каждый день на этой неделе ложилось дополнительно в среднем 150 человек в день. Таким образом, за неделю мы накопим около тысячи дополнительных коек», — сказал российский чиновник.

Воробьев также напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. По словам губернатора, не соблюдают масочный режим, введенный с 12 мая, преимущественно молодые люди и безработные.

«Я думаю, что страшнее штрафа может быть только общественное порицание. Мне кажется, каждый из нас должен вносить свою лепту как простой гражданин, чтобы уберечь себя, свою семью», — заявил Воробьев.

Ранее глава Московской области сообщил, что регион, скорее всего, будет соответствовать критериям для частичного послабления режима ограничений к 18 мая.

Напомним, Московская область занимает второе место по числу выявленных людей с коронавирусом — более 26 тысяч. Лидером остается Москва, где инфекция диагностирована у более 138 тысяч жителей.