Более 1400 москвичей выздоровели от коронавируса за сутки

Москва, 17 мая. Еще 1458 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Москве, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших пациентов достигло 27 490 человек, отметила чиновница. Москва и Московская область по-прежнему остаются на первых строчках среди регионов РФ с наибольшим числом зарегистрированных случаев коронавируса.

Москвичи, как и другие россияне, надеются на открытие курортов. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что нужно оценить эпидемиологическую ситуацию в конце мая.

В Минтрансе РФ рассказали, что в 2020 году пассажиропток может сократиться до 75%. В прошлом году услугами авиаперевозчиков воспользовались 128 млн человек, в этом году ожидается не более 60 млн человек.

Специалисты считают, что отрасль восстановится не раньше сентября следующего года. Объем перевозок самолетами в РФ может восстановиться к концу года.