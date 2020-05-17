Синоптики предупредили москвичей о дожде и шквальном ветре

Москва, 17 мая. Дождливая погода ожидается в московском регионе в воскресенье, сообщили синоптики. Воздух прогреется до 13–15 градусов тепла.

Синоптики предупреждают жителей столицы о шквальном ветре, который усилится до 26 метров в секунду. Погода будет облачной, влажность воздуха составит 57%.

Специалисты прогнозируют также дожди на следующей неделе. Единственным днем, когда выйдет солнце, будет вторник. Температура воздуха не превысит отметки 14 градусов тепла.

Горожан просят быть осторожными и не оставлять свои автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.