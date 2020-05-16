Заблудившихся пожилых людей нашли спасатели в Подмосковье

Москва, 16 мая. Два пожилых человека заблудились в лесу в районе деревни Пудово-Сипягино в Подмосковье. К спасателям для поиска потерявшихся людей подключились волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В сообщении отмечается, что пожилые люди сами позвонили спасателям и сообщили, что заблудились в лесу. На их поиски оперативно выехали сотрудники столичного подразделения пожарно-спасательного гарнизона, передает РИАМО.

К поискам подключились добровольцы. Поисковики разделились на несколько групп и начали прочесывать территорию с применением квадрокоптера и громкоговорителей.