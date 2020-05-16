Еженедельную масштабную дезинфекцию общественных пространств провели в Москве

Москва, 16 мая. Масштабную дезинфекцию общественного пространства провели в Москве. Специалисты уже в восьмой раз обработали специальным раствором дороги и места общего пользования в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что подобные масштабные работы по дезинфекции всех дорог, пешеходных зон, парковок и общественного пространства проходят в столице каждую неделю с конца марта.

«Главная задача — предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — заявил заммэра.

По его словам, специалистами обрабатывается около 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Он подчеркнул, что выполнить указанный объем работ удалось примерно за четыре часа.

Особое внимание было уделено дезинфекции территорий медучреждений, входов в столичный метрополитен, остановкам общественного транспорта и другим объектам, передает РИАМО.

В работах были задействованы порядка 70 тысяч коммунальщиков и более 4,5 тысячи единиц спецтехники.