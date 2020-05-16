«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за сильного ветра

Москва, 16 мая. «Желтый» уровень погодной опасности объявили из-за сильного ветра в Московской области. От этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень обозначает потенциально опасную погоду. Отмечается, что сильные порывы ветра сохранятся в столичном регионе до полудня понедельника. Такое же предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Смоленской и Брянской областях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказывал, что в ближайшие дни в Москве установится прохладная похода с кратковременными осадками в виде дождя. А на протяжении следующей недели температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Столбики термометров будут фиксировать до плюс 14 градусов днем, по ночам температура воздуха будет составлять до плюс 5 градусов. Подобные показатели на 5–6 градусов ниже климатической нормы, передает «Вечерняя Москва».