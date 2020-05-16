Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили на подмосковном полигоне

Москва, 16 мая. Военные саперы обезвредили и вывезли на полигон для утилизации мину времен Великой Отечественной войны, найденную на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.

Опасная находка была обнаружена в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев. Местные жители нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения были вызваны взрывотехники. Примерно в полдень мину вывезли на подмосковный полигон для подрыва.

Ранее сообщалось, что несколько боеприпасов времен войны были обнаружены в Богородском и Рузском городских округах Московской области. Боеприпасы были изъяты вызванными на место обнаружения саперами для дальнейшего уничтожения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».