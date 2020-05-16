Птицы из Красной книги вернулись в Москву после зимовки

Москва, 16 мая. Редкие виды птиц вернулись после зимовки в Москву. В столице обитает около 90 перелетных птиц. Многих из них можно встретить на улицах города уже сегодня. Об этом рассказал начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Николай Кудрявцев.

Кудрявцев рассказал, что с юга в столицу вернулись зяблики, скворцы, камышники, кулики-перевозчики и другие виды пернатых, некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы.

«В Красную книгу Москвы под первой категорией как исчезающий вид занесена желтоголовая трясогузка. Это небольшая стройная птица длиной от 15 до 17 сантиметров. Максимальная численность в учетные периоды не превышала 25 пар», — рассказал эксперт.

По его словам, недавно специалисты природоохранного ведомства уже наблюдали одну из этих птиц во время ее охоты на червяков. Он подчеркнул, что в город также прилетела еще одна редкая птица — луговой чекан. Удивительное пение этой птицы можно услышать в зарослях кустарника. По словам эксперта, чекан не торопится вить гнездо, потому что ждет, пока вырастут луговые травы, передает «Вечерняя Москва».

Кудрявцев также рассказал о самом маленьком представителе перелетных птиц, которым является крапивник. Эта птица напоминает пушистый шарик на ножках, его можно встретить в лесопарковых зонах города.