Мужчину подозревают в убийстве двух незнакомцев в Подмосковье

Москва, 16 мая. Правоохранители подозревают в двойном убийстве 25-летнего жителя Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По имеющейся информации, подозреваемый мужчина в ходе допроса по делу об убийстве женщины в Воскресенске рассказал о ранее совершенном им преступлении в Одинцовском районе. По словам мужчины, осенью 2019 года он находился рядом с заброшенным строением на Минском шоссе, где в ходе ссоры нанес телесные повреждения двум незнакомым мужчинам. Их тела он сбросил в колодец, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для проверки полученной информации к указанному месту выехали представители следствия. На дне колодца они обнаружили тела двух неустановленных мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.