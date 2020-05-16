Росгвардия контролирует соблюдение самоизоляции с помощь комплекса «ОКО» в Подмосковье

Москва, 16 мая. Сотрудники Росгвардии применяют высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для обеспечения правопорядка и контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что высотный комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км. В лесопарковых зонах мониторинг обстановки проводят сотрудники авиационного отряда специального назначения. Зафиксированные нарушения передаются нарядам правоохранителей на маршрутах патрулирования.

Отмечается, что росгвардейцы проводят с горожанами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, а также проверяют наличие цифровых пропусков. С начала действия режима повышенной готовности в Подмосковье росгвардейцы провели свыше 11 тысяч профилактических бесед с гражданами.

Напомним, что комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО» подразделения Росгвардии применяли для обеспечения безопасности во время массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий.