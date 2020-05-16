Власти Москвы считают преждевременным обсуждение ослаблений самоизоляции до 22 мая

Москва, 16 мая. Обсуждать ослабление режима самоизоляции в столице можно будет с середины следующей недели. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Немерюк рассказал, что вопросы, касающиеся режима самоизоляции, постоянно обсуждаются с представителями Роспотребнадзора.

«Но все-таки примерно до 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал Немерюк.

Напомним, что в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за лекарствами или продуктами. Также с 12 мая введен масочный режим, граждане должны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест и в транспорте.

Медики выявили за сутки еще 3505 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 138969.

Всего за истекшие сутки в РФ выявлено 9200 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Отмечается, что почти половина пациентов не имела клинических проявлений болезни, передает «Дейта».