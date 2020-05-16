Медики выявили коронавирус еще у 3505 жителей Москвы

Москва, 16 мая. Медики выявили за сутки еще 3505 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 138969. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области – 937 за последние 24 часа. С начала пандемии в регионе выявлено 26462 случая опасной инфекции, 262 пациента скончались, в том числе девять за минувшие сутки, передает РИАМО.

Всего за истекшие сутки в РФ выявлено 9200 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Отмечается, что почти половина пациентов не имела клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 119 человек, 4940 успешно побороли опасное заболевание и были выписаны.

Всего с начала пандемии в России выявлено 272043 случая опасной инфекции. За весь период зафиксировано 2537 смертей, выздоровели 63166 человек.