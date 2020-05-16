В Москве выздоровели еще 1470 пациентов с коронавирусом

Москва, 16 мая. Коронавирусную инфекцию успешно побороли еще 1470 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших после инфекции в городе достигло 26032. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

В оперштабе добавили, что за минувшие сутки в столице скончались 74 человека с выявленной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число летальных случаев достигло 1432. За все время в Москве были официально выявлены 135464 случая опасной инфекции, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве и регионе действует режим обязательной самоизоляции. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Также с 12 мая введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест и в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксирован резкий всплеск числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены еще 87 пациентов с опасной инфекцией, передает «Дейта».