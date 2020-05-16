Воробьев рассказал, какие предприятия откроются в первую очередь в Подмосковье

Москва, 16 мая. Предприятия с высокой автоматизацией производства, где отсутствует массовое скопление сотрудников откроются в первую очередь в Подмосковье. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил руководитель региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что разрешение на возобновление деятельности предприятий в регионе должен одобрить главный санитарный врач.

«Те предприятия, которые подготовились, где нет массового скопления, где работают автоматические линии, роботы, где высокая автоматизация, там откроем», — заявил губернатор.

Напомним, что ограничение по экономической деятельности в Московской области действует до 18 мая. Промышленные компании, предприятия розничной торговли, которые продают строительные и отделочные материалы для сада, смогут вернуться к работе после уведомления регионального министерства инвестиций, промышленности и науки, передает РИАМО.

Отмечается, что все предприятия должны строго придерживаться стандартов по организации работы сотрудников на местах.