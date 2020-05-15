Москва, 15 мая. В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 1 432.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы вспышки заболевания, приняли ряд ограничительных мер. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире.

Вечером в пятницу сообщалось, что число зараженных коронавирусной инфекцией в мире увеличилось до 4,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским университетом Хопкинса. Согласно интерактивной карте, в мире заражено 4 500 476 человека. От коронавируса скончались 304 835 человека, вылечиться удалось 1 618 361.

В данный момент в рейтинге стран по числу инфицированных лидером являются США, где число инфицированных пациентов достигло 1,427 млн граждан. В десяток стран по количеству зараженных также входит Бразилия, Франция, Германия, Турция. Список замыкает Иран, где выявлено более 116 тыс. инфицированных.