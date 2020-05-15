В Подмосковье в день с коронавирусом госпитализируют до 750 пациентов

Москва, 15 мая. До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В день мы госпитализируем 600–700–750 пациентов [с коронавирусом]», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

При этом он уточнил, что «выписка пошла активная». На сегодняшний день, по словам Воробьева, региону пока не удалось достичь отрицательной динамики, «некоторые дни очень близко к нулю».

Утром 15 мая сообщалось, что в Подмосковье выздоровел после коронавируса и был выписан из больницы еще 481 пациент. Общее число успешно поборовших опасное заболевание в регионе достигло 2468.

На сегодняшний день в Московской области официально выявлены 24580 случаев опасной коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы вспышки заболевания, приняли ряд ограничительных мер. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире.

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 заболевших COVID-19, скончались 2 418 пациентов, вылечились 58 226 человек, передавал RT.