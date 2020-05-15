Владелец московского рынка «Фуд Сити» опроверг данные о повышении арендной платы

Москва, 15 мая. Сообщения о повышении платы за аренду торговых мест на крупном оптово-розничном рынке «Фуд Сити» в Новой Москве не соответствуют действительности. Об этом заявила администрация компании.

По данным владельцев рынка, конфликт возник из-за нехватки торговых мест. Дефицит был вызван повышенным спросом на фоне поставки в начале мае значительного количества сезонных фруктов, овощей и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран.

«Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — уточнил представитель «Фуд Сити».

Он также добавил, что сейчас компания открыла дополнительные места для торговли в районе третьего и пятого кросс-доков, тем самым разрешив конфликт.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором арендаторы рынка якобы возмущаются по поводу увеличения стоимости аренды. Пресс-служба московского главка МВД сообщила, что несколько десятков мигрантов собрались на парковке возле рынка из-за финансового спора. Сотрудники полиции уговорили присутствующих разойтись, в результате происшествия никто не пострадал.