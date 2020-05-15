Ученые объяснили природу необычных «огненных» закатов в Москве

Москва, 15 апреля. Причиной так называемых огненных закатов в столице становится сильный ветер. Необычный «огненный» эффект появляется после того, как воздушные массы поднимают пыль. Об этом рассказал заместитель директора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

Ученый объяснил, что голубые лучи во время заката рассеиваются, а красные, наоборот, начинают проходить из-за поднявшейся в воздух пыли при сильном ветре, передает агентство городских новостей «Москва».

«Есть еще такая примета — если закаты и восходы «кровавые», то это к ветреной погоде», — рассказал Ламзин.

Столичные жители уже несколько раз становились свидетелями необычного природного явления. Один из последних можно было наблюдать 14 мая. Небо приобрело сначала огненно-оранжевого оттенок, а затем окрасилось в лиловый.

Отмечается, что подобрать подходящее время для того, чтобы любоваться рассветами и закатами в столице можно, ориентируясь на время года. Так, если в середине декабря солнце встает около 9.00, то в конце последнего зимнего месяца светать начинает уже в 7.30.

Весной ситуация меняется. В мае рассвет наступает в начале пятого утра, а просыпаться приходится, когда солнце почти в зените. В конце июня первые лучи солнца можно наблюдать уже в 3.50 ночи ( по московскому времени). Подчеркивается, что чаще всего москвичей радуют розовые закаты. В социальных сетях можно найти массу фотографий необычного явления.