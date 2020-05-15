В Москве за сутки выявили еще 4748 случаев коронавируса

Москва, 15 мая. Врачи за сутки выявили еще 4748 случаев опасной коронавирусной инфекции в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 135464. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

Также новые случаи были выявлены в Московской области — 945 за сутки. Общее число выявленных случаев в регионе составило 25525, передает «Вечерняя Москва».

Всего за минувшие сутки в РФ выявили 10598 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 113 человек скончались, 4696 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в России были выявлены 262843 случая коронавируса. Жертвами опасной инфекции стали 2418 человек, 58226 поправились и были выписаны после выздоровления.