Маски и перчатки носят почти все жители Москвы

Москва, 15 мая. Почти все столичные жители неукоснительно соблюдают масочный режим при посещении общественных мест. Нарушения существующих правил ношения средств индивидуальной защиты носят единичный характер. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что число нарушителей масочного режима за последние несколько дней в столице уменьшилось с 28% до 3%.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%», — заявил Немерюк.

Также количество нарушений снизилось в общественном транспорте. В настоящее время в метрополитене 99% пассажиров носят маски, 90% — перчатки, передает РИАМО.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в столице выявили 130716 случаев опасной инфекции. Для борьбы с распространением коронавируса в Москве и области с 12 мая был введен обязательный масочный режим.