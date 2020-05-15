В Москве выздоровели после коронавируса еще 1235 пациентов

Москва, 15 мая. В столичных клиниках выздоровели после коронавирусной инфекции еще 1235 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 235 человек», — заявила заммэра.

Она также добавила, что общее число выздоровевших от инфекции в столице достигло 24562. Ракова подчеркнула, что лечение для пациентов назначается лечащим врачом в индивидуальном порядке. Она напомнила горожанам, что нельзя заниматься самолечением, а обращаться за помощью нужно к специалистам при первых проявлениях болезни.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 4,2 миллиона случаев коронавируса, более 294 тысяч человек скончалось. В России выявлено 252 245 случаев опасной инфекции, выздоровели 53530 человек, скончались 2305.