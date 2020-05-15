В Подмосковье выздоровели после коронавируса почти 2,5 тысячи человек

Москва, 15 мая. Выздоровел после коронавируса и был выписан из больницы еще 481 пациент в Подмосковье. Общее число успешно поборовших опасное заболевание в регионе достигло 2468. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что все выздоровевшие пациенты прошли дополнительное обследование, которое подтвердило их полное выздоровление, передает РИАМО.

«Все они выписаны после завершения лечения», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Московской области официально выявлены 24580 случаев опасной коронавирусной инфекции. В общем в России выявлены 252245 случаев инфицирования.

Напомним, что для борьбы с распространением опасной инфекции в Москве и области введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, а также масочный режим в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в РФ зарегистрирован первый случай повторной госпитализации пациентки с коронавирусом. По словам врачей, во второй раз болезнь женщины протекает тяжелее, чем в первый, передает URA.RU.