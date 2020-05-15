Электричка протаранила легковушку в Новой Москве

Москва, 15 мая. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в районе станции Бекасово-Сортировочное в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

По имеющимся данным, инцидент произошел утром. Легковой автомобиль попал под электропоезд в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в Троицком округе Москвы. В результате столкновения в автомобиле оказалась зажата девушка, она была без сознания. Спасатели деблокировали пострадавшую из салона и передали медработникам, передает телеканал «360».

В данный момент устанавливаются подробные обстоятельства и причины случившегося.