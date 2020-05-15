Москвичей предупредили о переменчивой и прохладной погоде в пятницу

Москва, 15 мая. Кратковременные осадки в виде дождя ожидаются в Москве и области 15 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов, в Подмосковье столбики термометров также будут фиксировать до плюс 13 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Метеорологи подчеркнули, что жителей столичного региона ожидает переменчивая, прохладная погода. Отмечается, что атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха окажутся в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что россиян в летние месяцы ожидает жаркая погода, но с чередой похолоданий, дождей и штормового ветра, передает «Ридус».