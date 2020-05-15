Цена медицинской маски в московском метро оказалась ниже средней рыночной

Москва, 15 мая. Цена медицинской маски в московском метрополитене оказалась на 10% ниже средней рыночной. Об этом заявила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

«Единая цена в метро — 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%. Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля», — цитирует Темникову ТАСС.

Для организации продажи масок по цене 30 рублей за штуку агентский договор заключен с ООО «КИТ», отметила замначальника ГУП «Московский метрополитен». По ее словам, к закупочной цене добавляется часть затрат на доставку, индивидуальную расфасовку и другие организационные мероприятия.

В московском метрополитене с 6 мая продаются маски и перчатки. С 12 мая их ношение в общественном транспорте обязательно по предписанию Роспотребнадзора

Ранее RT со ссылкой на оперативны штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщило, что в Москве скончались еще 68 пациентов с выявленным коронавирусом. Количество летальных исходов в столице достигло 1 358.