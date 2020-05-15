Врач объяснила цель массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусу

Москва, 15 мая. Иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител к коронавирусу позволит определить состояние иммунитета у большой группы людей, сообщила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Евгения Селькова.

Ранее стало известно, что с пятницы, 15 мая, в столице начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу.

«Если у них есть антитела, то можно быть спокойными», — отметила Селькова в беседе с телеканалом «360».

Эксперт уточнила, что анализ полезен, когда попавший в организм возбудитель не приводит к заболеванию. Человек не замечает иммунного ответа. Тестирование по методу ИФА покажет, переболел этот человек COVID-19 или нет. Возможно, заболевание проходило бессимптомно и в легкой форме.

Как уточнила Селькова, данный метод диагностики основан на реакции антител. При попадании в организм возбудителя иммунная система выпускает белки-антитела. Именно их наличие и определит тест.

В ночь на пятницу Университет Джонса Хопкинса озвучил данные, согласно которым, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире. На территории РФ выявлено более 252 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более двух тысяч человек погибли. Около 54 тыс. человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке массового тестирования на антитела к коронавирусу. Приглашения будут каждые несколько дней получать 70 тысяч жителей столицы. При выборке будут учитывать возрастную структуру населения и округ проживания. Москвичи будут получать приглашение по электронной почте или SMS, после чем им необходимо будет зарегистрироваться онлайн, перейдя по ссылке в приложении. При этом, по словам Собянина, москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к коронавирусу.