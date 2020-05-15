В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Москва, 15 мая. Еще 68 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве, сообщает городской оперативный штаб.

«В Москве скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таком образом число летальных исходов в столице достигло 1 358.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 4,3 млн человек.

В ночь на пятницу Университет Джонса Хопкинса озвучил данные, согласно которым, более 300 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции во всем мире.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT прокомментировал данные о том, что смертность в России от COVID-19 — одна из самых низких в мире. По его словам, делать выводы о смертности в РФ пока преждевременно, так как в госпиталях остается большое число тяжелых больных. Проценко отметил, что пока не торопится делать оптимистичные прогнозы, однако подготовка системы здравоохранения, по его словам, играет очень важную роль.