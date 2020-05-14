Собянин рассказал, как получить пособие по безработице

Москва, 14 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пособие для безработных горожан состоит из федеральной выплаты и региональной надбавки.

Москвичи, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса, могут оформить пособие на сайте центра «Моя работа». Они могут рассчитывать на получение 19,5 тысячи рублей.

Подача заявки происходит дистанционно с минимальным пакетом документов. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, посмотреть доступные вакансии можно на портале «Моя работа».

Сервис помогает провести профессиональное тестирование и получить консультации по открытию собственного бизнеса. Москвичам старше 65 лет, которые работают, могут оформить больничный лист до конца мая.

Ранее сообщалось, что столичные власти пока не готовы открыть салоны красоты и парикмахерские, поскольку ситуация с коронавирусом нестабильная.

С 15 мая в городских поликлиниках запускают ИФА-анализы на антитела в крови человека к COVID-19. Эти исследования помогут объективно оценить эпидемиологическую ситуацию.