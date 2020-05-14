Собянин рассказал о порядке массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусу

Москва, 14 мая. Московский мэр Сергей Собянин рассказал о порядке массового тестирования на антитела к коронавирусу. По его словам, участники будут определяться случайным образом.

Ранее стало известно, что массовая и бесплатная проверка на антитела к коронавирусу начнется в Москве с 15 мая. Приглашения будут каждые несколько дней получать 70 тысяч жителей столицы. Позднее московские власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч.

Собянин сообщил, что при выборке будут учитывать возрастную структуру населения и округ проживания.

По его словам, москвичи будут получать приглашение по электронной почте или SMS, после чем им необходимо будет зарегистрироваться онлайн, перейдя по ссылке в приложении.

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции», — сказал чиновник.

При этом, по словам Собянина, москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к коронавирусу.

Напомним, наибольшее количество выявленных в РФ случаев заражения коронавирусом в Москве и Московской области.