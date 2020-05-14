Собянин объяснил, почему в Москве пока нельзя открыть салоны красоты и парикмахерские

Москва, 14 мая. Власти Москвы пока не планируют открывать салоны красоты и парикмахерские в связи с эпидемиологической ситуацией.

Опасность быстрого распространения вируса еще сохраняется, сказал мэр российской столицы Сергей Собянин. Несмотря на то, что Роспотребнадзор уже подготовил требования к работе салонов красоты, ситуация в Москве еще нестабильная.

«Поэтому пока такое решение мы не принимаем. Как появится возможность мы это сделаем», — пояснил градоначальник.

Столичные власти понимают востребованность в городе услуг парикмахеров, но лучше не рисковать. В московских поликлиниках с пятницы запустят систему бесплатного ИФА-тестирования.

У горожан будут проверять наличие антител к коронавирусу в крови. Ожидается, что количество тестов увеличат до двухсот тысяч в сутки. Массовое тестирование поможет объективно увидеть ситуацию в городе.

Ситуация с COVID-19 находится на особом контроле. Информация о всех случаях коронавируса перепроверяется и размещается на официальных сайтах.