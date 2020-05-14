Бесплатное ИФА-тестирование на антитела к COVID-19 запустят в Москве с 15 мая

Москва, 14 мая. Бесплатные тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Москве с 15 мая, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Автоматические анализаторы крови по методу ИФА установили в городе. Власти считают, что уже в конце мая число тестов превысит 200 тысяч в сутки.

Собянин подчеркнул, что это уникальная по своим масштабам программа. Ее реализация требует больших ресурсов, но результат это оправдывает.

Новое исследование поможет выявлять вирус на ранней стадии болезни, получить достоверную информацию о распространении заболевания в городе. На основе этих результатов власти примут решение о смягчении карантинных мер. Москвичи могут пройти тест в городских медучреждениях.

Столичные власти ведут открытую информационную политику, они оперативно собирают данные о ситуации с коронавирусом. Во время эпидемии большая нагрузка легла на плечи медиков.

Известные россияне приняли решение помочь медперсоналу больниц, среди них доктор-блогер Наталья Зубарева. Она призвала бережно относиться к собственному здоровью, соблюдать все рекомендации и не рисковать понапрасну.