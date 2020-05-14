Ракова заявила, что власти Москвы открыто информируют о ситуации с коронавирусом

Москва, 14 мая. Данные о смертности от коронавируса в Москве перепроверяются перед публикацией, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Информация о коронавирусе в Москве соответствует действительности, подчеркнула чиновница. Она добавила, что столичные власти придерживаются политики открытости.

С начала эпидемии фиксируются все выявленные случаи коронавируса, число смертей и выздоровевших.

«Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных», — пояснила Ракова.

Западные издания Financial Times и NYT опубликовали материалы, утверждая, что смертность от вируса в РФ может быть на 70% выше официальной статистики. В МИД России потребовали у СМИ дать опровержение статей, подчеркнув, что эта информация является фейком.

Ведущий патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц заявил, что учет смертности ведется по рекомендациям ВОЗ и Минздрава России. Он добавил, что в России делают вскрытия намного чаще, чем в других странах, чтобы установить точную причину смерти человека.

Блогер Эрнест Макаренко осудил либеральные СМИ, которые тиражируют недостоверную информацию западных коллег. Он подчеркнул, что закон о распространении фейков на них в этом случае не распространяется, но нужно устранить эту лазейку.