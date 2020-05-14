Число ИФА-анализов на COVID-19 в Москве увеличат до 100 тысяч в сутки

Москва, 14 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут делать до 100 тысяч иммуноферментных анализов (ИФА) на коронавирус в сутки.

Столичные власти рассчитывают увеличить объемы исследований на коронавирус до 200 тысяч в сутки. Собянин подчеркнул, что Москва располагает необходимыми техническими возможностями.

Москва остается на первом месте в десятке регионов РФ с наибольшим числом случаев вируса. По данным на 14 мая, выявлено 130 716 случаев коронавируса.

Вирусолог Павел Волчков рассказал, какие средства защиты помогают в борьбе с вирусом. По его словам, маски и перчатки — лучший вариант. Защитные очки же доставляют человеку только дискомфорт.

Они быстро запотевают изнутри, после чего очень хочется их снять. Таким образом человек все равно прикасается к лицу руками, а это небезопасно. То же касается и солнцезащитных очков.

Ранее эксперты компании Samsung дали рекомендации, как провести дезинфекцию смартфона. Можно использовать салфетку из микрофибры и раствор спирта.