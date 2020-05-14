Жилой дом загорелся в центре Москвы, есть жертвы

Москва, 14 мая. Крупный пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной, 32 в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 14 мая. Языки пламени охватили одну из квартир, после чего огонь распространился на несколько балконов. Видео происшествия публикует телеканал «360».

На опубликованных кадрах видно, как горят балконы на пятом, шестом и седьмом этажах. Как сообщил источник ФАН, погиб один человек. Сотрудники МЧС устранили открытое горение, они проводят проливку и поиск пострадавших.