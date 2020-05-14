Два крупных железнодорожных вокзала хотят построить в Москве

Москва, 14 мая. Два железнодорожных вокзала могут построить в Москве, сообщил замглавы транспортно-инженерного центра Института Генплана Денис Власов.

Крупные транспортные хабы — Восточный и Южный хотят построить в столице. По словам Власова, это отвечает задачам развития городского транспортного комплекса.

Базой для Южного вокзала станет Павелецкий, а Восточный необходим для курсирования транзитных поездов.

Власти также сообщили, что в 2021 году Москву и Подмосковье соединит марафонская дорожка длиной 20 км. Линейный парк получит название «Парк Яуза». Выполнено уже более 60% проектных работ и 40% строительных работ, пишет издание РИАМО.

14 мая стало известно, что в Москве ввели в эксплуатацию два дома по программе реновации, отмечает «Вечерняя Москва». Новые здания располагаются в районах Коньково и Кузьминки.