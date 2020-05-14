Почти 200 человек оштрафовали в метро Москвы за нарушение масочного режима

Москва, 14 мая. Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в московском метро за два дня. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Еще раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением», — сказал он.

Он отметил, что обязательное использование средств защиты — это шаг по пути возвращения к обычной жизни. Соблюдение требований безопасности уменьшает вероятность распространения инфекции.

Султанов подчеркнул, что главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности в общественном транспорте столицы.

«Вечерняя Москва» уточняет, что сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» следят за выполнением требования властей в общественном транспорте столицы не только с помощью совместных рейдов с полицией, но и через камеры видеонаблюдения.

«ФедералПресс» напоминает, что с 12 мая в Москве действует обязательный масочный режим. До 11 числа включительно ношение масок имело рекомендательный характер, однако теперь эти средства защиты должны быть непременным атрибутом жителей и гостей города во всех общественных местах: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, включая такси. Маски обязаны носить и все сотрудники предприятий, продолжающих работу.