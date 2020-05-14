Более 1800 пациентов выздоровели за сутки от коронавируса в Москве

Москва, 14 мая. Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве составило 1821 человек за сутки, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

С начала эпидемии от коронавируса вылечились 23 327 человек. Врачи после нескольких негативных тестов на вирус выписывают москвичей из стационаров.

Москва пока находится на первой строчке в десятке регионов России с наибольшим количеством случаев коронавируса. Объемы исследований на коронавирус увеличиваются каждый день. Всего в стране провели более 6,1 млн тестов.

Специалисты считают, что вакцина от коронавируса появится не раньше осени. В первую очередь ее будут давать людям, входящим в группу риска по возрасту и наличию хронических болезней.

Вторая категория лиц, которым могут выдавать вакцину, это работающие в близком контакте с другими людьми. Речь идет о медиках, социальных работниках, волонтерах.

Эксперты отмечают, что появление вакцины в октябре-ноябре 2020 года — это самый оптимистичный сценарий. До этого времени они призывают россиян соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без маски и перчаток.