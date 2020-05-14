Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1290

Москва, 14 мая. В Москве скончались 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 1 290.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,4 млн человек. Заболевание унесло жизни более чем 296 тыс. человек.

В минувший вторник Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при снятии ограничений. Специалисты ведомства подготовили отдельные рекомендации для каждой сферы, в список вошли салоны красоты, ателье, химчистки, продовольственные и непродовольственные магазины, автосервисы и других предприятия.