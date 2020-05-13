Москва помогает пострадавшему от пандемии бизнесу лучше, чем крупнейшие мегаполисы мира

Москва предоставила значительные меры поддержки, помимо федеральных, столичным гражданам, а также бизнесу, пострадавшему из-за ограничений в связи с режимом самоизоляции, введенным на время пандемии COVID-19. Всего в столице сформировано три пакета мер, о первом из которых, принятом в самом начале эпидемии в России, читайте в материале Федерального агентства новостей.

О двух других пакетах мы расскажем позже, а сейчас отметим, что аналитики сравнили ситуацию в Москве с такими крупными мегаполисами, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Мадрид, Париж и Сингапур. Эти города также стали жертвами пандемии, вызванной коронавирусом, однако там власти не предоставили столь развернутую программу помощи гражданам и бизнесу.

О большинстве этих городов вообще нет информации, вводили ли они собственные дополнительные меры поддержки, кроме тех, которые были определены для всей страны. Исключение составляет Нью-Йорк, но там регистрация в качестве получателей программ поддержки малого бизнеса и граждан уже приостановлена. Отметим, Нью-Йорк является самым пострадавшим в мире городом от COVID-19 — и по заболеваемости, и по смертности.

В то же время в Москве, наряду с федеральными мерами, введены собственные пакеты поддержки для отдельных категорий компаний. Такая политика позволяет подобрать индивидуальный набор инструментов для безболезненного выхода столичного бизнеса из периода ограничительных мер.

Меры поддержки, принятые в столице, в первую очередь направлены на увеличение ликвидности компаний, преимущественно относящихся к малому и среднему бизнесу.

Основные меры, принятые правительством Москвы, включают:

— льготное кредитование; — возмещение части затрат; — отсрочки по уплате отдельных видов налогов.

На 13 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 242,2 тысячи человек, за последние сутки выявлено 10 028 новых заболевших. Всего в РФ от COVID-19 умерли 2 212 человек, из них 96 — за последние сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились почти 4,3 млн человек, около 300 тысяч заболевших скончались. Лидером по числу подтвержденных случаев COVID остаются США, где количество выявленных зараженных приближается к 1,4 млн человек.