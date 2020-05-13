Меры по поддержке бизнеса и населения, принятые в Москве в связи с пандемией коронавируса

Пандемия, вызванная коронавирусом, не обошла стороной Россию, количество выявленных заболевших превышает 242 тысячи человек; более 2,2 тысяч из них скончались. Сильнее всего COVID-19 ударил по самому крупному российскому мегаполису — столице страны Москве. При этом именно Москва оказалась первым регионом, где были обкатаны меры по защите граждан от заражения. Также в столице были отработаны дополнительные меры по поддержке бизнеса и населения, принятые в связи с пандемией.

Правительство Москвы приняло решение о введении дополнительных антикризисных мер для более гибкой комплексной поддержки граждан и отдельных категорий бизнеса. Такой подход выделяет Москву среди других мегаполисов, столкнувшихся с пандемией.

В отличие от многих крупных городов мира, правительство Москвы, в дополнение к федеральным пакетам мер, разработало собственную комплексную программу по поддержке бизнеса и населения. Программа включает три пакета мер поддержки, чтобы помочь наиболее пострадавшим от кризиса отраслям и компаниям преодолеть трудный период. Это будет способствовать восстановлению бизнеса после отмены ограничительных мер в связи с пандемией.

Как Москва помогает бизнесу и гражданам

Всего разработаны три пакета мер поддержки. Первый из появился уже 24 марта, когда в стране только-только вводился режим нерабочих дней. Он включает в себя следующие положения.

— Региональные компенсационные выплаты безработным. Общий размер пособия по безработице в Москве составит 19,5 тыс. руб. в месяц. — Отсрочка по уплате авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. — Временное освобождение от арендной платы за земельные участки и нежилые объекты организаций, работающих в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, образовательной деятельности, остановивших свою работу из-за карантинных мер. — Освобождение предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) от уплаты платежей за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности. — Предоставление гранта в размере суммы налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю собственнику недвижимости на период приостановки деятельности при условии снижения ставки для своих арендаторов не менее чем на 50%. — Уменьшение на 50% для МСП платы по договорам аренды на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте по договорам, заключенным с ГУП «Московский метрополитен». — Отсрочка срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. — 700 тыс. рублей — такова общая сумма субсидий одному субъекту МСП в рамках возмещения затрат на продвижение собственных товаров, работ, услуг. — 10 млн рублей — максимальная сумма субсидий, доступных одному субъекту МСП в год.

Отметим, это только первый из трех пакетов мер, принятых в Москве для поддержки и стимулирования бизнеса.