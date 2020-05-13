Эксперт рассказал, как не купить поддельную медицинскую маску

Москва, 13 мая. Директор АО Чистовье» Виктор Артюшин рассказал, как правильно выбрать маску. Он обратил внимание, что нужно смотреть на маркировку товара.

Обычный потребитель не может увидеть, есть ли в маске защитный слой. Поэтому он может только доверять продавцу. Но есть признаки, по которым можно понять, какая маска действительно защищает, а какая — подделка.

Все маски проходят тесты, они хорошо прошиты и пропаянные, отметил Артюшин. При сдаче партии производитель отдает маски на токсикологию, специалисты проверяют свойства маски на соответствие техническим условиям изделия.

Маски должны храниться в хорошо проветриваемом сухом помещении, передает «360».Хорошие средства защиты не имеют запаха.

Артюшин подчеркнул, что аптеки не берут под реализацию маски без сертификата качества. Если вы покупаете «защитную» маску, это не противоречит закону. Но это не значит, что у нее аналогичные медицинской маске свойства.

Сшить маску можно своими руками, но ее нужно регулярно стирать и проглаживать горячим утюгом. В этом отношении одноразовые маски намного удобнее, главное — правильная утилизация. Это также касается одноразовых перчаток.