Более 370 предприятий Москвы возобновляют работу после ограничений

Москва, 13 мая. Предприятия автопрома, легкой и машиностроительной промышленности возобновят работу, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

С 12 мая заработали более 370 крупных предприятий. Среди них производители электроники и бытовой техники. По указу мэра Москвы Сергея Собянина с промышленного сектора были сняты ограничения.

На заводах проводят дезинфекцию и создают условия для рабочих. Всем предприятиям необходимо соблюдать меры безопасности. Там, где сотрудники работают в близком контакте, устанавливают защитные экраны.

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации, которые необходимы для безопасной работы в салонах красоты, саунах, на производстве. У сотрудников ежедневно должны измерять температура и отслеживать другие симптомы.

Врачи доказали эффективность одноразовых медицинских масок, а гигиенические маски при определенных условиях не могут обеспечить необходимую защиту.

При стирке таких масок нужно использовать мыло, а затем поместить их в емкость с температурой в 100 градусов. Это окончательно убьет все вирусы на поверхности ткани.